Главных мобильных операторов США заподозрили в сговоре

Минюст США заподозрил четырех главных операторов мобильной связи в сговоре. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.

По их данным, ведомство в феврале этого года направило письма операторам AT&T, Verizon, T-Mobile и Sprint.

Минюст подозревает, что операторы вступили в сговор, пытаясь помешать выйти на рынок технологии, которая позволяет менять операторов без смены SIM-карты.

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По информации The New York Times, расследование началось после жалобы одного производителя мобильных устройств и одного из операторов.

Ранее сообщалось, что в безопасности сотовых сетей обнаружены серьезные уязвимости.