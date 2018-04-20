Россия и Украина приостановили сотрудничество в сфере информации

МИД России сообщил, что с 20 апреля приостанавливается соглашение о сотрудничестве в сфере информации между Россией и Украиной. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«20 апреля 2018 приостановлено действие соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в сфере информации, подписанное в Москве 27 февраля 1998», — говорится в сообщении МИДа.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поручил подготовиться к выходу страны из СНГ. Также ранее сообщалось, что Украина откажется от всех соревнований на территории России.