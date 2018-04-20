Адвокат рассказал о состоянии экстрадированного в США россиянина Никулина

Находящиеся в США российские дипломаты предоставляют консульскую поддержку Евгению Никулину, которого обвиняют во взломе американских соцсетей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката россиянина Аркадия Буха.

«Как я понимаю, российский консул встретился с ним, поговорил с ним. Мы общаемся с российскими дипломатами, и они очень поддерживают нас», — рассказал Бух.

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По его словам, освободить Никулина под залог в настоящее время нельзя. Кроме того, адвокат рассказал, что состояние россиянина «намного лучше, чем когда он был доставлен в Соединенные Штаты».

«В нашей команде есть психолог. И нам удалось улучшить его (Никулина.— Газета.Ru) психическое состояние. Кроме того, мы уже установили связь с его семьей, что действительно полезно в этой ситуации», — добавил Бух.

Ранее Бух заявил, что его клиент не будет признавать свою вину во взломе американских социальных сетей.