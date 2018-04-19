Киев заявил, что начал глушить вещание российских каналов в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко распорядился запустить систему «противодействия антиукраинскому вещанию» в Донбассе. Об этом сообщает «112 Украина».

Уточняется, что оборудование новой системы разместили на границе с самопровозглашенными ЛНР и ДНР. По данным «112 Украина», это позволит блокировать вещание «свыше 40 российских и сепаратистских телеканалов». Вместо них запустят украинское телевидение.

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«Этот вопрос важен, но является лишь составляющей общей политики информационной безопасности», — заявил Порошенко.

Он также отметил, что намерен лично проверить работу систему в ходе поездки в Донбасс в ближайшее время

В августе 2017 года секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что вещание российских телеканалов на подконтрольных Киеву территориях Донбасса будут «глушить».