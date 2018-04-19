«Ъ»: Роскомнадзор поменял тактику при блокировке Telegram

В Роскомнадзоре прошло совещание крупных операторов связи, на котором обсуждались эффективные способы борьбы с мессенджером Telegram. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Источники издания рассказали, что никаких решений на встрече принято не было. В Роскомнадзоре заявили, что данные о проведении совещания не соответствуют действительности.

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Как сообщается, ведомство изменило тактику борьбы с мессенджером, после того как блокировка порядка 20 млн IP-адресов привела к прекращению работы сторонних ресурсов. В настоящее время ведомство заблокировало примерно 130 тыс. адресов американского облачного сервиса DigitalOcean.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что блокировка Роскомнадзором мессенджера Telegram не должна приводить к сбоям в работе других сервисов.