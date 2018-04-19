Песков не увидел дискредитации Роскомнадзора в ходе блокировки Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не стали бы говорить о какой-то дискредитации Роскомнадзора как ведомства из-за поэтапной блокировки Telegram, передает РИА «Новости».

«Понятно, что для исполнения закона нужно время. Вполне также можно согласиться и понять, что это вопрос не одного дня исполнения этого закона, поэтому давайте просто еще какое-то время подождем. Я бы не стал здесь говорить о какой-то дискредитации или еще что-то», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не дискредитируют ли Роскомнадзор как ведомство «его безуспешные попытки исполнить закон и заблокировать Telegram на территории России».

Ранее глава Рокомнадзора Александр Жаров рассказал, что для блокировки мессенджера Telegram потребовалось ограничить доступ к 18 подсетям Amazon и Google.