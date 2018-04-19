Советник президента по интернету Герман Клименко принес извинения за действия Роскомнадзора, которые повлекли за собой сбои в работе ряда компаний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова Клименко в эфире телеканала НТВ.

По его словам, проблемы возникли из-за того, что Роскомнадзор попытался заблокировать мессенджер Telegram.

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«Тем не менее, какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более чем обычно. Поэтому мне кажется, что ситуация уже нормализовалась. Надеюсь, что дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно», — сказал Клименко.

Он также добавил, что стремление российских компаний сэкономить за счет использования иностранных серверов связано с «рисками безопасности».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в курсе решения суда о блокировке мессенджера Telegram.