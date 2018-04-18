Контент устроившего резню в Башкирии школьника удалили из «ВКонтакте»

Руководство социальной сети «ВКонтакте» приняло решение об удалении противоправного контента, размещенного на странице школьника, напавшего на учительницу и одноклассников в школе в Стерлитамак в Башкирии, передает РИА «Новости».

«Противоправный контент, размещенный учеником, удален на сайте», — сообщили представители соцсети.

Утром 18 апреля учащийся коррекционного класса школы №1 в Стерлитамаке напал на учительницу и одноклассников. Затем он разлил горючее вещество и попытался поджечь класс. Очевидцы рассказали, что после этого нападавший попытался покончить с собой. В отношении подростка было возбуждено уголовное дело.