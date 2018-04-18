Экстрадированный в США россиянин Никулин отказался признавать вину

Адвокат Аркадий Бух, который представляет интересы экстрадированного из Чехии россиянина Евгения Никулина, заявил, что его клиент не будет признавать свою вину во взломе американских социальных сетей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Следующее слушание назначено через 60 дней, в это время [мой] клиент не заинтересован в признании вины», — сказал Бух.

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Адвокат отметил, что в данный момент рано думать о переговорах по признанию вины. Также он добавил, что его состояние Никулина «намного лучше, чем в те дни, когда он приезжал в США», однако «он все еще очень слаб».

Ранее сообщалось, что на россиянина Никулина в суде США надели наручники из-за агрессии. Также ранее в МИДе России возмутились, что Чехия выдала Никулина США.