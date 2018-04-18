Глава Роскомнадзора заявил о блокировке 18 подсетей Amazon и Google из-за Telegram

Глава Рокомнадзора Александр Жаров рассказал в интервью газете «Известия», что для блокировки мессенджера Telegram потребовалось ограничить доступ к 18 подсетям Amazon и Google.

«На данный момент блокируются 18 подсетей на Amazon и Google», — сказал Жаров.

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Он отметил, что изначально ведомству было известно о более чем 9000 собственных IP-адресов Telegram. Жаров добавил, что так как речь идет не о блокировке отдельного сайта, то специалисты ведомства выгрузили все четыре подсети, которые принадлежат мессенджеру.

«Между 14:00 и 15:00 [17 апреля] наши технические специалисты зафиксировали переход мессенджера на иной набор IP-адресов — это была подсеть американской кампании Amazon, которая включала в себя более 600 тыс. IP-адресов... В районе 18:00 мы выгрузили ее операторам связи... Затем он перешел на подсеть Google, в которой было 540 тыс. IP-адресов. Такое большое количество IP позволяет сервису очень быстро мигрировать, такой переход происходит в течении двух–четырех минут, поэтому выгружать отдельные адреса бессмысленно, только всю подсеть», — сказал Жаров.

Он подчеркнул, что представители американских компаний были уведомлены о действиях Роскомнадзора.

Ранее «КоммерсантЪ» сообщал, что Роскомнадзор внес в черный список более 15 млн IP-адресов из-за блокировки Telegram.