Роскомнадзор заявил о DDoS-атаке на свой сайт

Сайт Роскомнадзора подвергся DDoS-атаке, передает РИА «Новости» заявление представителя ведомства.

«В настоящее время сайт Роскомнадзора вновь находится под DDoS-атакой. Специалисты Роскомнадзора и ПАО «Ростелеком» предпринимают меры для отражения атаки», — сказали в пресс-службе.

Реклама

Сайт Роскомнадзора недоступен приблизительно с 15:00 17 апреля.

Ранее Роскомнадзор заявил о намерении принимать все меры для блокировки Telegram, в том числе блокировать интернет-ресурсы, способствующие его работе.

Более 1 млн IP-адресов было заблокировано, после того как создатель мессенджера Telegram Павел Дуров решил использовать другие ресурсы, чтобы обойти блокировку Роскомнадзора.