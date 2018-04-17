Кремль о блокировке Telegram: мы рассчитываем на то, что никто не будет страдать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы, чтобы от ситуации с мессенджером Telegram никто не пострадал, передает РИА «Новости».

«Естественно, мы рассчитываем на то, что никто не будет страдать, те, кто не имеет к этой ситуации отношения. Естественно, мы рассчитываем на то, что со временем эта ситуация будет всеми необходимыми техническими средствами отрегулирована так, чтобы, с одной стороны, исполнялось решение суда в отношении мессенджера, а, с другой стороны, — (чтобы) это никак не затрагивало какие-либо другие функции, или сервисы, или программы, или приложения в интернете», — сказал Песков.

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По его словам, оценка эффективности выполнения решения суда не входит в компетенцию Кремля, а блокировка будет продолжаться, пока не будут выполнены условия Роскомнадзора.

«Мы надеемся, может быть, что когда-то эти условия будут выполнены мессенджером, и он вернется. А что касается оценки эффективности, то это не наша работа», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор намерен принимать все меры для блокировки Telegram, в том числе блокировать интернет-ресурсы, способствующие его работе.