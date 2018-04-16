Посольство России прокомментировало сообщения о готовящейся кампании по кибершпионажу

Посольство России в Великобритании прокомментировало сообщения о массовой кампании по кибершпионажу, которую якобы готовят российские хакеры. Об этом сообщается на странице ведомства в фейсбуке.

«Мы рассматриваем эти обвинения и спекуляции как яркие примеры безрассудной, провокационной и необоснованной политики в отношении России. Мы разочарованы тем фактом, что такие серьезные претензии были обнародованы без каких-либо доказательств и без какой-либо попытки Великобритании в первую очередь прояснить ситуацию с российской стороной», — говорится в сообщении.

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В посольстве также отметили, что делали британской стороне ряд предложений по сотрудничеству в сфере кибербезопасности, однако все они были проигнорированы.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на чиновников Великобритании и США сообщило, что Россия готовит массовую кибератаку на правительственные учреждения.