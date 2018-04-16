В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о блокировке IP-адресов Amazon

Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил сообщения о том, что ведомство начало блокировать IP-адреса компании Amazon, так как Telegram использовал их для обхода блокировки, сообщает RT.

«У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешел Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда», — сказал Жаров.

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Он отметил, что всего оказались заблокированы 650 тыс адресов.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров рассказал о последствиях блокировки мессенджера в России.