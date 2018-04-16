Роскомнадзор выступил против новых ограничений VPN-сервисов из-за Telegram

Руководство Роскомнадзора не станет поддерживать возможное установление новых законодательных ограничений для VPN-сервисов из-за блокировки мессенджера Telegram, заявил глава ведомства Александр Жаров, передает РИА «Новости».

«Нет. Все необходимые полномочия уже есть в законодательстве», — ответил Жаров на соответствующий вопрос.

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Он также подчеркнул, что ограничить доступ ко всем VPN-сервисам невозможно, в то время как к конкретным — «вполне реально».

Ранее сообщалось, что пользователи в России сообщают о недоступности Telegram после того, как представители Роскомнадзора направили операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру. Депутаты Госдумы заявили о планах рассмотреть возможность повторного введения запрета на VPN-сервисы.