Cайт и веб-версию Telegram внесли в реестр запрещенной информации

Руководство Роскомнадзора приняло решение о внесении сайта Telegram и его веб-версии в реестр запрещенной к распространению на территории страны информации. Соответствующая информация была опубликована на сайте ведомства.

В соответствии с опубликованными данными, решение о внесении в список запрещенной информации сайта мессенджера принял Таганский районный суд, а его веб-версии — Роскомнадзор.

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Несмотря на внесение в реестр, доступ к ним не ограничивается.

Ранее Таганский суд Москвы направил в Роскомнадзор решение по иску о блокировке мессенджера Telegram. После этого основатель Telegram Павел Дуров рассказал о встроенных методах обхода блокировок в Telegram.