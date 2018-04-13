Суд направил Роскомнадзору решение о блокировке Telegram

Таганский суд Москвы направил в Роскомнадзор решение по иску о блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлию Сухинину.

«Решение направлено в Роскомнадзор», — заявила Сухинина.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не знает, на какой мессенджер перейдут в Кремле после блокировки Telegram.

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«Пока не могу ответить, не знаю, посмотрим. Как только перестанет работать Telegram, перейдем на какой-то другой, сообщим вам», — сказал Песков.

Таганский суд Москвы 13 апреля разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Как заявила судья Смолина, это решение подлежит немедленному исполнению.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания.