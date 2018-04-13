Замглавы Минкомсвязи не слышал о законе, запрещающем обходить блокировки

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин в связи с решением суда по Telegram в России заявил, что не слышал о запрещающем обходить блокировки законе, передает РИА «Новости».

«У нас разве есть закон, запрещающий обходить блокировки? Я про такой не слышал», — сказал Волин в ответ на вопрос, законны ли обходы блокировок.

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Таганский суд Москвы 13 апреля разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Как заявила судья Смолина, это решение подлежит немедленному исполнению.

Ранее советник президента России по интернету Герман Клименко рекомендовал всем чиновникам покинуть мессенджер Telegram после решения суда о его блокировке. Он отметил, что переводит всю свою активность в другие мессенджеры.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания.