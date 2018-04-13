В Кремле отреагировали на решение суда по блокировке Telegram

В Кремле не комментируют решение Таганского суда Москвы по блокировке мессенджера Telegram, сообщает РИА «Новости».

«Здесь я сразу скажу, что это решение суда, я никак его комментировать не буду», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Таганский суд Москвы 13 апреля разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Как заявила судья Смолина, это решение подлежит немедленному исполнению.

Ранее советник президента России по интернету Герман Клименко рекомендовал всем чиновникам покинуть мессенджер Telegram после решения суда о его блокировке. Он отметил, что переводит всю свою активность в другие мессенджеры.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания.