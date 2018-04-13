В Роскомнадзоре рассказали, когда заблокируют Telegram

В Роскомнадзоре заявили, что ограничение доступа к Telegram будет осуществлено после получения решения Таганского суда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Процедура ограничения доступа к мессенджеру Telegram будет организована после получения Роскомнадзором соответствующего решения Таганского суда. Ограничение доступа будет осуществляться в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы решил не откладывать процесс о блокировке мессенджера Telegram и посчитал ходатайство адвокатов «злоупотреблением правом», а затем удовлетворил иск о блокировке мессенджера. Юристы Telegram заявили о намерении обжаловать решение.