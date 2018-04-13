Суд удовлетворил иск о блокировке Telegram, передает РИА «Новости».

Как отмечается, судебное заседание протекало быстро. На представление доказательств потребовалось менее получаса, после чего судья удалились в совещательную комнату. В это время представители Роскомнадзора и ФСБ заявили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе представляет угрозу для интересов государства и общества и может быть на руку террористам.

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Ранее Таганский суд Москвы решил не откладывать процесс о блокировке мессенджера Telegram и посчитал ходатайство адвокатов «злоупотреблением правом». Кроме того, в ФСБ отметили, что Telegram не обосновал, почему не может предоставить ключи шифрования.

«Суд расценивает ходатайство об отложении дела как злоупотребление правом», — сказала судья.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания.