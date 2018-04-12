Песков об альтернативе Telegram: выбор достаточно богатый

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в вопросе альтернативы мессенджеру Telegram «выбор достаточно богатый», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков также призвал дождаться рассмотрения в суде ситуации с Telegram и уже после делать какие-то выводы. Его также спросили, какой мессенджер будет использоваться для конференц-коллов с журналистами, если Telegram будет заблокирован.

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«Пока не знаю, но вы знаете, что выбор достаточно богатый», — ответил пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что ФСБ привлекли к процессу о блокировке Telegram в качестве заинтересованного лица.

Также стало известно, что иск о блокировке мессенджера будет рассматриваться по существу 13 апреля.