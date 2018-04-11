Роскомнадзор заблокировал сотни IP и доменов Google
Роскомнадзор заблокировал 286 IP-адресов и 285 доменов, принадлежащих Google, которые использует приложение Zello, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
«На текущий момент заблокировано 286 ip и 285 доменов, принадлежащих Google и используемых для работы Zello», — сообщили в ведомстве.
Там пояснили, что «с 30 марта Zello начало использовать технологические ресурсы Google» после того, как Amazon прекратил сотрудничество с приложением.
В Роскомнадзоре отметили, что технический домен Google внесен в реестр запрещенных ресурсов на основании требования Генеральной прокуратуры, в связи с ограничением доступа к сервису Zello.
Там отметили, что «его включение в реестр запрещенных ресурсов не должно повлиять на работу других сервисов».