Роскомнадзор изучит информацию о возможной утечке данных пассажиров метро

Роскомнадзор планирует направить запрос оператору «МаксимаТелеком» о возможных нарушениях прав пользователей сети бесплатного Wi-Fi в столичном метро после информации об утечке персональных данных из-за уязвимости в системе, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«В адрес компании АО «МаксимаТелеком» будет направлен запрос по существу возможного нарушения прав субъектов персональных данных-пользователей бесплатного Wi-Fi московского метро. По итогам рассмотрения представленной информации будут приняты решения, в том числе, при наличии оснований, о принятии мер реагирования», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что была обнаружена уязвимость в сервисе бесплатного Wi-Fi московского метро, которая позволяла получить номера телефонов подключенных к интернету пассажиров поезда. В пресс-службе оператора сообщили, что оперативно зашифровали передачу профильных данных.