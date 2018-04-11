Суд принял к рассмотрению иск о блокировке Telegram

Таганский суд принял иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram и 12 апреля проведет досудебную подготовку по исковому заявлению. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина, передает агентство «Москва».

«Исковое заявление принято к производству, беседа назначена на 12 апреля в 10:00», — сказала Сухинина.

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Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что не видит смысла в досудебной блокировке мессенджера.

Он также предложил «есть слона по частям» и заявил, что в Telegram лукавят, когда говорят о невозможности выполнения требований ФСБ России по предоставлению ключей шифрования.