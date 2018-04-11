Цукерберг отказался гарантировать невмешательство России в выборы в США

Во время выступления в сенате США глава Facebook Марк Цукерберг заявил о невозможности гарантировать, что Россия не сможет использовать социальную сеть для вмешательства в американские выборы, передает РИА «Новости».

«Сенатор, нет, я не могу гарантировать это [невмешательство России], поскольку у нас идет гонка вооружений. Пока будут существовать люди в России, работа которых вмешиваться в выборы, — будет продолжающийся конфликт», — сказал Цукерберг.

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Ранее Цукерберг прокомментировал информацию о хранении в России данных, похищенных из Facebook.

Выступление Цукерберга в сенате состоялось из-за скандала об утечке данных из Facebook. Сообщалось, что аналитическая компания Cambridge Analytica похитила личные данные 87 млн пользователей. Считается, что компания причастна к расследуемому в США вмешательству России в выборы в стране.