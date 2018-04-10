Цукерберг рассказал о сотрудничестве с Мюллером по «российскому делу»

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания сотрудничает с офисом американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование «российского вмешательства» в выборы президента США. Об этом сообщает Reuters.

«Я хочу быть осторожным здесь, поскольку наша работа со спецпрокурором конфиденциальна, и я хочу убедиться, что во время открытой сессии я не раскрываю чего-то конфиденциального. Позвольте мне пояснить, что я не уверен, была ли повестка (от Мюллера), но я знаю, что мы сотрудничаем с ними», — сказал Цукерберг, выступая на слушаниях в конгрессе США.

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Ранее сообщалось, что Цукерберг в конгрессе США извинился за утечку данных в Facebook.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Цукерберга в конгрессе США.