В Facebook объяснили блокировку аккаунтов Кадырова

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что представители Facebook объяснили блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова включением его в санкционный список США, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что в компании не пояснили избирательность этого правила.

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«Пришел официальный ответ, что, поскольку господин Кадыров находится в санкционном списке, это связано с этим. На второй наш вопрос, почему это касается избирательно только Рамзана Ахматовича, мы ответа не получили», — сказал Жаров.

Ранее депутаты парламента Чечни решили массово удалить свои страницы в Instagram, после того как спикер собрания Магомед Даудов удалил страницу из-за блокировки аккаунта главы республики Рамзана Кадырова.