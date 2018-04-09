Жаров не увидел смысла в досудебной блокировке Telegram и призвал есть слона по частям

Глава Роскомнадзора Александр Жаров не увидел смысла в досудебной блокировке мессенджера Telegram, передает РИА «Новости».

«А смысл?» — сказал Жаров в ответ на вопрос о возможной досудебной блокировке.

По его словам, ведомство действует в соответствии с законом об организаторах распространения информации.

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«Если вы обратитесь к закону об организаторах распространения информации, там есть определенная последовательность действий. Мы действуем в соответствии с этой последовательностью, и если вы посмотрите закон, там не наше решение, мы исполняем решение другого органа», — пояснил Жаров.

Жаров также прокомментировал судьбу популярных мессенджеров в России.

«Давайте есть слона по частям. Сейчас мы подали иск в отношении Telegram и будем ждать решения суда. Пока на этом все», — заявил Жаров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не является сторонником блокировки мессенджера Telegram.