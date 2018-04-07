В Facebook удаляли сообщения Цукерберга из переписки с пользователями без их ведома

Руководство компании Facebook признало, что некоторые сообщения, отправленные главой соцсети Марком Цукербергом с помощью встроенного мессенджера, были удалены без ведома пользователей, сообщает CBS.

Как отмечается, с 2014 года в компании удаляли сообщения Цукерберга и других топ-менеджеров, при этом другие участники диалога не получали уведомлений о том, что история переписки была изменена. Кроме того, в Facebook отметили, что в настоящее время планируют сделать функцию удаления отправленных сообщений общедоступной, и извинились, что не сделали этого раньше.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о решении Facebook заблокировать сообщества ряда российских СМИ.