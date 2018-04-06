Кадыров высказал свое отношение к возможной блокировке Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не является сторонником блокировки мессенджера Telegram. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Я всегда выступал за открытый и прямой диалог власти с обществом на любых площадках, в том числе и сети интернет. Поэтому у меня есть аккаунты практически во всех соцсетях. Все знают, что я активный пользователь Telegram, у меня есть не только свой канал, но и по работе, личным вопросам я пользуюсь этим мессенджером», — признался Кадыров.

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При этом он подчеркнул, что во главу угла нужно ставить «государственные интересы и законы России, которые нужно исполнять».

«И все же я не сторонник блокировки Telegram и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей», — заключил Кадыров.

Ранее Роскомнадзор потребовал от суда ограничить доступ к Telegram.