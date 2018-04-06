Юристы не уверены в планах суда привлечь Telegram к делу о блокировке

Юристы, представляющие интересы Telegram, не уверены в том, что суд примет решение о привлечении компании к участию в деле по иску, поданному Роскомнадзором, с требованием заблокировать работу мессенджера в России.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» адвокат Павел Чиков.

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В частности, он указал на то, что до 1 января 2018 года блокировка организатора распространения информации могла производиться по решению Роскомнадзора либо по вступившему в законную силу решению суда.

«С 1 января 2018 года в ФЗ об информации внесены изменения, в частности, в статью 15.4: в части 2 слова «или решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти» исключить. Роскомнадзор интерпретирует эти изменения как обязанность обратиться в суд с иском о блокировке. Поскольку это первый подобный прецедент, пока неясно даже, в рамках КАС или ГПК, или вообще отдельным порядком это будет происходить. Неизвестно даже, собирается ли суд Telegram привлекать к участию в деле», — написал он.

Он также отметил, что Telegram не вступал в реестры организаторов распространения информации, а был внесен в список Роскомнадзором самостоятельно.

Ранее в суде сообщили о поступлении иска Роскомнадзора к Telegram.