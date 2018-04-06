В суде получили иск Роскомнадзора к Telegram

Таганский суд Москвы сообщил о поступлении иска Роскомнадзора с требование заблокировать мессенджер Telegram в России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Получили, заявление передано, процессуальных решений пока не вынесено», — заявили в пресс-службе суда.

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Ожидается, что информация о прогрессе по данному делу появится в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от суда ограничить доступ к Telegram. Юристы Telegram прокомментировали сообщение о судебном иске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле используют мессенджер, однако готовы к поиску альтернатив.