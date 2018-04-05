Австралия начала расследование по утечке данных из Facebook

И.о. уполномоченного Австралии по вопросам защиты частной жизни Анджелин Фолк заявила, что страна начала расследование в отношении Facebook из-за скандала с британской фирмой Cambridge Analytica, сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, австралийские правоохранители считают, что компания Cambridge Analytica могла похитить персональные данные более 300 тыс. граждан Австралии.

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«Учитывая глобальную природу вопроса, (канцелярия австралийского уполномоченного по информации) будет вести обсуждение с регулирующими органами во всем мире», — сказала Фолк.

Ранее сообщалось, что основателя соцсети Марка Цукерберга позвали дать показания в конгрессе США. Также ранее в Facebook заявили об утечке данных более 87 млн пользователей.