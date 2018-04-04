Захарова: в Facebook не предъявляли претензий в ходе контактов с Россией
Представители руководства компании Facebook не говорили о каких-либо претензиях, касающихся аккаунтов российских СМИ, в ходе контактов с представителями властей страны, передает РИА «Новости».
«Мне не известно, чтобы в ходе контактов, которые осуществляли представители компании Facebook с российскими официальными представителями, такие контакты были не так давно, чтобы у компании (Facebook) были какие-то претензии, которые они озвучивали российским СМИ, имеющим аккаунты в социальных сетях», — сказала Захарова
Он также выразила уверенность в целесообразности передачи данных Facebook, которые касаются конкретных аккаунтов, российской стороне.
«Дайте нам, покажите нам, кто еще нарушает американские законы, положения американского законодательства. Давайте разберемся так, чтобы в будущем этого не было», — отметила она.
Захарова также выразила уверенность в том, что речь идет не о нарушении модераторами аккаунтов законов сообщества Facebook, так как «иначе бы их блокировкой занимались точечно и не в единицу времени»
Ранее сообщалось о блокировке аккаунтов ФАН в Facebook и Instagram.