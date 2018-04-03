США поблагодарили Чехию за экстрадицию россиянина Никулина

Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс выразила благодарность Чехии за экстрадицию россиянина Евгения Никулина, которого обвиняют в хакерских атаках, передает РИА «Новости».

«Соединенные Штаты благодарны Чешской Республике за выдачу Евгения Александровича Никулина, который, предположительно, взломал компьютеры, принадлежащие LinkedIn, Dropbox и Formspring. Никулин, гражданин России, был арестован чешскими правоохранительными органами и находился под стражей в Чехии с октября 2016 года. Привлечение преступников к ответственности является важным аспектом поддержания надежности интернета и защиты наших основных ценностей», — сообщается в заявлении Сандерс.

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Соединенные Штаты также поблагодарили чешские власти за «справедливое» решение вопроса об экстрадиции.

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел России возмутились экстрадицией россиянина Никулина в США.