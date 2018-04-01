Появилась соцсеть для домашних животных

Появилась новая социальной сеть, в которой пользователи могут регистрировать своих питомцев и публиковать там только их фотографии, передает Wired.

Приложение соцсети Petzbe на данный момент бесплатно в App Store. Как отмечается, в нем уже зарегистрированы около 2 тысяч пользователей.

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В приложении также можно подписаться на аккаунты других пользователей, для этого нужно «обнюхать» понравившуюся страничку.

Ранее сообщалось, что у суперзвезд-собак из Instagram есть собственное агентство талантов, помогающее их владельцам зарабатывать деньги на фотографиях питомцев.