Sunday Times: Facebook игнорирует антисемитские посты

Социальную сеть Facebook обвинили в сохранении антисемитских материалов, появлявшихся на его платформах в пользу получения прибыли. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источник.

По данным издания, Facebook удаляет подобный контент только после получения соответствующего запроса.

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«Крупные компании в социальных сетях принимают активные меры, только когда есть финансовые стимулы для этого или финансовые штрафы за то, что они этого не делают», — заявил источник.

По его словам, для того чтобы повлиять на Facebook в этом вопросе, необходимо законодательно закрепить ответственность за публикацию подобных материалов.

Он также отметил, что в настоящее время оскорбительные и антисемитские материалы достаточно «легко найти» в соцсети.