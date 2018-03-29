ФСБ уточнила требования к мессенджерам по передаче ключей от электронных переписок

Организаторы распространения информации в интернете обязаны предоставлять Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи шифрования в срок не более десяти дней с момента получения запроса. Приказ ФСБ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в пункт приказа, который гласил, что «организатор распространения информации в сети «Интернет» осуществляет передачу информации для декодирования на основании запроса уполномоченного подразделения, подписанного начальником (заместителем начальника) уполномоченного подразделения».

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Новый приказ добавляет следующее: «в возможно короткий срок, но не более 10 дней со дня получения запроса».

Ранее Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на предоставление ФСБ ключей шифрования.