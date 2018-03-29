Telegram восстановил работу

Dado Ruvic/Reuters

Мессенджер Telegram восстановил работу после сбоя.

В настоящее время доступны как мобильная так и десктопная версии приложения.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров объяснил причину сбоя.

Утром 29 марта пользователи Telegram сообщили о недоступности мессенжера.