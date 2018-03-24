Tumblr заявил об удалении 84 российских аккаунтов из-за вмешательства в выборы в США

Американский сервис микроблогов Tumblr удалил 84 аккаунта, которые были связаны с «российским вмешательством» в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

«Прошлой осенью мы обнаружили 84 аккаунта, связанных с Россией через «Агентство интернет-исследований». Эти аккаунты использовались в дезинформирующей кампании на выборах 2016 года в США. После того, как мы обнаружили активность с этих аккаунтов, мы уведомили правоохранительные органы, заблокировали аккаунты и удалили все оригинальные посты (которые были с деланы от их имени --«Газета.Ru»)», — заявили в блоге.

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В блоге отметили, что предоставленная правоохранительным органам информация привела к идентификации личностей 13 российских граждан, против которых выдвинули обвинения о вмешательствах в выборы.

Ранее в этом году в Палате представителей США заявили, что прекратили расследование о вмешательстве России в выборы в 2016 году. Президент Соединенных штатов Дональд Трамп остался доволен этим решением.

В 2017 году сообщалось, что пароли от 65 млн Tumblr-аккаунтов выставили на продажу.