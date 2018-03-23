СБУ рассказала о разоблачении «прокремлевских хакеров» в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заявили, что разоблачили группу «прокремлевских хакеров» в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Оперативники спецслужбы установили, что подконтрольное ФСБ хакерская группировка организовывало кибератаки, в частности на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения. Для сокрытия идентификации атак злоумышленники использовали сервисы анонимизации сообщений», — говорится в сообщении.

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В СБУ также рассказали, что «хакеры» задействовали так называемые «бот-фермы», которые якобы использовались для информационных операций против Украины.

В январе этого года СБУ обвинила российские спецслужбы в охоте на украинцев.