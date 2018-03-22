Минобороны сообщило о DDoS-атаках из Европы и Украины

Сайт Минобороны России в ходе финального голосования за названия новейшего сверхоружия подвергся массированной DDoS-атаке, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, в течение последнего дня голосования на официальный сайт Минобороны России было совершено семь DDoS-атак с территории Западной Европы, Североамериканского континента и Украины.

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«Службами компьютерной безопасности Минобороны России все DDoS-атаки были нейтрализованы», — сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что россияне выбрали названия новому сверхоружию.