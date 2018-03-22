Директор по информационной безопасности Twitter заявил об уходе с поста

Директор по информационной безопасности компании Twitter Майкл Коатс уходит со своего поста. Об этом он сам написал в социальной сети.

«Twitter был потрясающим путешествием, но как я говорил несколько недель назад, мое время подошло к концу. Уходя, я уверен, что после меня останется отличная команда, которая обеспечит безопасность», — заявил Коатс.

Ранее сообщалось, что Twitter намеревается также ввести запрет на рекламу криптовалют и ICO на своей платформе.