Цукерберг: Facebook вновь могут использовать для вмешательства в выборы

Основатель крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг уверен, что «кто-то попытается» вновь использовать Facebook для вмешательства в новые выборы США. Об этом сообщает CNN.

«Я уверен, что будет вторая версия того, что было в 2016 году. Они работают над этим. В этот раз будет использована какая-та новая тактика», — заявил Цукерберг.

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По его словам, руководители Facebook «имеют некоторое представление о том, что необходимо сделать перед этим».

Ранее Цукерберг признал, что компания Cambridge Analytica, которая работала над кампанией президента США Дональда Трампа, обнаружила уязвимость в защите соцсети и некорректно воспользовалась личными данными пользователей.