Цукерберг призвал к регулированию технологических компаний

Основатель крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что пришло время регулировать технологические компании, поскольку они играют все более важную роль в мире. Об этом сообщает CNN.

По его словам, это больше не вопрос, нужно ли регулировать Facebook и другие крупные технологические компании.

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Однако, он отметил, что законодателям необходимо работать с компаниями, чтобы выяснить, какие правила имеют наибольший смысл.

Цукерберг также подчеркнул, что считает хорошей идеей требовать от интернет-компаний раскрывать, кто платит за онлайн-рекламу.

Ранее Цукерберг признал, что компания Cambridge Analytica, которая работала над кампанией президента США Дональда Трампа, обнаружила уязвимость в защите соцсети и некорректно воспользовалась личными данными пользователей.