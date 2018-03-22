Глава СПЧ о блокировке Telegram: это неэффективно

Председатель президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов прокомментировал возможную блокировку Telegram в России, передает РИА «Новости».

«Интернет и, в том числе, социальные сети — это океан. В океане строить дамбы, заборы, ворота бессмысленно, потому что вокруг все равно океан. В океане надо строить корабли, а корабли — это информационные агентства, блогосфера и так далее. То есть там работать надо, а не запрещать», — заявил Федотов.

Реклама

По его словам, заблокировать мессенджер можно, но это неэффективно.

«Существует масса способов обхода всех этих блокировок, а то, что легко нарушаемо — это уже не запрет, а издевательство над запретом», — подчеркнул Федотов.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на предоставление ФСБ ключей шифрования. В ответ на это требование основатель Telegram Павел Дуров заявил, что угроза блокировки мессенджера в России не принесет никаких результатов.