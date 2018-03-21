В Telegram обжаловали в ЕСПЧ штраф за отказ расшифровать сообщения

Руководство мессенджера Telegram направило в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на штраф в размере 800 тыс. руб. со стороны России за отказ выдать ключи шифрования сообщений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Павла Чикова.

«Компания Telegram Messenger направила в Европейский суд по правам человека жалобу на решение Мещанского суда, оштрафовавшего ее на 800 тыс. руб. за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей», — сказал Чиков.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на предоставление ФСБ ключей шифрования. В ответ на это требование основатель Telegram Павел Дуров заявил, что угроза блокировки мессенджера в России не принесет никаких результатов.