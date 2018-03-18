Трансляцию выборов президента России смотрит более миллиона зрителей

По словам представителей «Ростелекома», открытым порталом трансляции видеонаблюдения за ходом президентских выборов в России воспользовались 1,212 млн человек на 17.30 мск, передает РИА «Новости».

Всего сотрудниками «Ростелекома» было организовано видеонаблюдение в более, чем 43 тысячах участковых избирательных комиссий.

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«Ростелеком» был назначен единственным поставителем услуг по организации видеонаблюдения на президентских выборах в России.

Ранее в ЦИК сообщили о провокациях на выборах в Новой Зеландии и на Украине.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.