Посол России рассказал о вероятности кибервойны против Британии

Посол России в Великобритании Александр Яковенко отверг опасения, что Россия может начать кибервойну против Британии. Об этом пишет Daily Mail.

«Пока Россия проявляет себя конструктивно, британские парламентарии и СМИ с предполагаемого попустительства властей предлагают кибератаки против России. Вы не услышите таких разговоров в Москве», — сказал Яковенко.

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По его словам, Россия желает диалога «с другими игроками мировой арены, чтобы установить правила поведения в киберпространстве».

Он также отметил, что подобные мероприятия уже проводятся с Китаем, Индией и другими странами.

Ранее Яковленко заявил, что британское правительство использует дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, чтобы набрать популярность.